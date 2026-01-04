L’editoriale ASviS | buone pratiche locali un motore abilitante verso gli obiettivi globali

L’editoriale ASviS evidenzia come le buone pratiche locali rappresentino un elemento chiave nel percorso verso gli obiettivi globali di sviluppo sostenibile. Flavia Belladonna, del Comitato di Redazione dell’ASviS, afferma che le azioni a livello territoriale possono contribuire significativamente a promuovere cambiamenti concreti e duraturi, favorendo un progresso equilibrato e condiviso su scala nazionale e internazionale.

Riproponiamo il testo di Flavia Belladonna, del Comitato dell’ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato sul sito ASviS del 18 dicembre 2025. Le soluzioni applicate a livello territoriale traducono in azioni concrete gli impegni internazionali e propongono modelli replicabili che possono ispirare anche altri a fare lo stesso. Dall’ASviS un racconto sulle best practice. Sapevate che esistono degli “Aperitivi scientifici”, per far dialogare esperti ed esperte di argomenti legati alla scienza e alla ricerca con un pubblico non specializzato? Che esiste in Emilia-Romagna un “co-living rigenerativo” in grado di unire alloggi temporanei, coworking e incubazione d’impresa, per contrastare lo spopolamento delle aree interne? E che esistono iniziative che offrono gratuitamente ai minori connessione wi-fi per un anno, un tablet e un corso di alfabetizzazione digitale, per aiutare le famiglie più in difficoltà? Le sfide poste dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile — dalla lotta alla povertà alla protezione del clima — richiedono un impegno globale e sinergico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: A Roma la presentazione del Rapporto ASviS “L’Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile” Leggi anche: Sugli sci in sicurezza: dagli ortopedici 5 buone pratiche per ridurre gli infortuni Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Buone pratiche dei territori per lo sviluppo sostenibile: al via la call ASviS - Entro il 10 settembre è possibile inviare proposte che raccontino le proprie iniziative di sostenibilità. ansa.it La app sprecometro entra nelle Buone Pratiche ASviS - L'annuncio è arrivato con la presentazione a Roma del 5 rapporto Asvis "I territori e gli obiettivi di sviluppo sostenibile". ansa.it Un attestato per le buone pratiche di sostenibilità - L’ASviS, Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, ha consegnato alla Banca di Ripatransone e del Fermano l’attestato ‘Buona Pratica Territoriale 2024/2025’. ilrestodelcarlino.it Fine 2025, tempo di bilancio! Abbiamo riavvolto il nastro e raccolto i 10 contenuti che vi hanno colpito di più: scorri il carosello per scoprire le news, i post e gli approfondimenti dai canali ASviS e Futura Network che hanno lasciato il segno in questo 2025. Gra - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.