italiani popolo di impiccioni

AGI - Gli italiani sembrano proprio impiccioni. E ci sono anche dirigenti d’azienda (ma non solo) che si schermano la testa con la carta stagnola perché temono il furto delle loro idee captate chissà come. Sono alcuni tratti psicologici tra gli insospettabili che si rivolgono agli istituti di investigazione privata in Italia. Stando a casi del genere sembra che la realtà non si viva ma si osservi dal buco della serratura. Oppure si è convinti che sia ordita da qualche Grande Fratello. “Quando la persona chiede di sapere esclusivamente quanto ha l’altro – riflette il titolare della stellata ‘Tomponzi Investigations & Intelligence’, Tommaso Jaroudi Tomponzi, 38 anni, studi in Economia, terza generazione di investigatori con la licenza della Prefettura in tasca – non c’è ‘ratio’, motivazione, un oggettivo torto subito: c’è solo interesse”. 🔗 Leggi su Agi.it

