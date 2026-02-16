Gli italiani? Un popolo di atleti commissari tecnici e cultori del diritto

Il Duce affermò che gli italiani sono “un popolo di poeti, artisti, eroi”, una frase pronunciata all’inizio delle imprese coloniali e ancora scolpita su una delle facciate del Palazzo della Civiltà Italiana a Roma. In quel periodo, l’immagine di un popolo creativo e coraggioso veniva usata per ispirare la nazione, che si preparava a nuove sfide nel mondo. Oggi, questa frase si trova ancora nel quartiere EUR, simbolo di un’Italia che si definisce attraverso le sue passioni e le sue capacità.

La frase, riferita agli italiani: “Un popolo di poeti, artisti, eroi etc”, formulata, pronunciata e poi adoperata dal Duce all’inizio delle imprese coloniali del Paese, campeggia ancora su una delle facciate del Palazzo della Civiltà che si erge Roma, nel quartiere EUR. Presa così come è, quell’affermazione sarebbe oggi incompleta. Che si debba aggiungere anche “di atleti” sembra essere scontato: le performances degli sciatori azzurri, così definibili in senso lato e la conseguente incetta di medaglie ai Giochi Invernali in corso, corroborano la tesi che l’aggiunta “di atleti” all’ elenco originale sarebbe veritiera e del tutto corretta.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il Judo Ok Arezzo ha qualificato quattro atleti di diritto ai campionati italiani under 18, grazie ai risultati ottenuti ai recenti tornei regionali.

La provincia di Sondrio racconta la sua storia olimpica attraverso il libro

