Italiani popolo di santi navigatori e cuochi

Questa mattina, a Roma, è arrivata una notizia che fa felici molti italiani. L’Unesco ha riconosciuto ufficialmente la nostra cucina come patrimonio dell’umanità. Non si tratta solo di un piatto o di un insieme di ingredienti, ma di un modo di vivere e di condividere la cultura gastronomica che da sempre ci rappresenta nel mondo. La notizia viene accolta con orgoglio e soddisfazione da chef, ristoratori e appassionati di tutto il paese.

Il riconoscimento dell'Unesco alla nostra cucina non premia soltanto un piatto tipico e un mix di ingredienti. Nel nuovo libro scritto da Massimo Montanari (storico della gastronomia) e Pier Luigi Petrillo (docente alla Luiss) si va all'origine del genius loci culinario. Il recente riconoscimento dell'Unesco alla cucina italiana quale Patrimonio immateriale dell'umanità apre molti e interessanti scenari su di una realtà che, troppo spesso, nell'immaginario collettivo del turista di passo, viene riassunta come pizza o spaghetti e mandolino. Un'ulteriore medaglia a un Belpaese che è leader mondiale per riconoscimenti Unesco: patrimoni artistici, ambientali, immateriali, ovvero tradizioni in vari settori, dai liutai cremonesi all'opera dei pupi siciliani o la cerca e cavatura del tartufo.

