Il lato oscuro dei profumi gourmand

I profumi gourmand affascinano per le loro note dolci e avvolgenti, creando un'esperienza sensoriale unica. Tuttavia, dietro al loro lato allettante si nascondono aspetti meno evidenti, come le strategie di marketing e le componenti chimiche. Esploriamo insieme il mondo di queste fragranze, tra seduzione e dettagli nascosti.

Negli ultimi anni, i profumi gourmand, un tempo legati quasi esclusivamente a ingredienti come vaniglia, cioccolato e caramello (note tuttora amatissime), stanno vivendo un momento di profonda trasformazione. L'esperienza olfattiva, quella che evocava immediatamente dolci e peccati di gola, oggi si sposta verso composizioni più mature e raffinate, che superano la definizione classica di gourmand. Tra le tendenze più rilevanti del 2025 – che troveremo anche nel 2026 – emergono, infatti, le cosiddette "boozy notes" come rum, cognac e whisky, ingredienti che danno maggiore profondità e carattere alle fragranze dolci.