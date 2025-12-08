Il lato oscuro dei Testimoni di Geova
C’è voglia di raccontare, di portare alla luce storie personali di chi per anni ha frequentato il “rigore di alcuni gruppi religiosi”, ambienti a volte difficili da decifrare, dove “si seguono regole e si è sottoposti a controlli e verifiche su quanto si è predicato”. Siamo venuti in contatto con. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Caso “Mia Moglie”: il lato oscuro dei social tra consenso, privacy e violenza di genere
Semaglutide & co. Il lato oscuro dei farmaci per dimagrire
"Città in affitto": il libro-inchiesta che svela il lato oscuro dell'emergenza casa
Potentissimo il lato oscuro dei Sith bel nuovo Darth Malul Mythos Premium Format in consegna da Sideshow Collectibles - facebook.com Vai su Facebook
?OGGI ORE 13-14 126° #nexalunchseminar “Il lato oscuro dei #socialnetwork”, con Serena Mazzini shorturl.at/achTD ORE 15.30-17 “ #StatiUniti e #Cina allo scontro globale”, con Raffaele Sciortino shorturl.at/14LXg Anche online shorturl.at/HA Vai su X
Tavolino di un bar come info point, cassonetti da un lato e Testimoni di Geova dall’altro: Welcome to Ancona, poveri turisti - Non si spiega altrimenti il tragicomico comitato di accoglienza riservato ieri ai turisti inglesi della ... Come scrive corriereadriatico.it
Arezzo, al congresso dei Testimoni di Geova attesi in 15mila - Al via dal 5 luglio un evento di tre giorni al Centro Fiere e Congressi di Arezzo con un ... Lo riporta lanazione.it
A fuoco la sede dei Testimoni di Geova: l’attacco incendiario da parte di uno sconosciuto nel Milanese - È andata a fuoco nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 maggio la sede dei Testimoni di Geova a Paullo (Milano). Segnala fanpage.it