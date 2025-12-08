Il lato oscuro dei Testimoni di Geova

C’è voglia di raccontare, di portare alla luce storie personali di chi per anni ha frequentato il “rigore di alcuni gruppi religiosi”, ambienti a volte difficili da decifrare, dove “si seguono regole e si è sottoposti a controlli e verifiche su quanto si è predicato”. Siamo venuti in contatto con. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it