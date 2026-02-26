Italia | 3 miliardi per l’Ucraina ma è abbastanza?

Il Senato ha approvato il decreto che proroga fino al 31 dicembre 2026 il sostegno militare italiano all’Ucraina, confermando un impegno di 3 miliardi di euro in armi e mezzi. Una cifra significativa, ma che rappresenta solo lo 0,03% del PIL italiano e si colloca al di sotto degli impegni di altri paesi NATO, con la Germania in testa. Il testo, convertito in legge con la fiducia del governo, estende l’autorizzazione a cedere materiali militari a Kiev, con priorità per quelli logistici e sanitari. Ma quanto è sufficiente questo impegno per sostenere un paese in guerra, e cosa significa per l’Italia? Un impegno modesto ma strategico. L’Italia ha stanziato finora 3 miliardi di euro per gli aiuti militari all’Ucraina, tradotti in 800 milioni all’anno nei quattro anni di guerra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Ue a Kiev: 90 miliardi bloccati, ma l’Ucraina non cedeOggi, 24 febbraio 2026, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa arrivano a...

Ucraina, Banca Mondiale: per la ricostruzione servono 588 miliardi. Italia in prima filaIl costo della ricostruzione in Ucraina sarà di quasi 588 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni, ovvero quasi tre volte il Pil nominale...

LA VERA ROCKSTAR ITALIANA! PUPO passa dal BSMT!

Temi più discussi: L’Italia punta sulla difesa aerea: sale a 5,3 miliardi il conto per la nuova generazione di Samp/T; Decreto bollette, da scorporo Ets 3 miliardi di risparmi sulla luce; Filiera del venture capital in Italia: 419 operazioni per 2,3 miliardi di euro investiti; Il decreto Energia propone sconti da 3-4 miliardi per le centrali a gas, trasferendoli sulla bolletta di cittadini e Pmi.

Cresce a 3,25 miliardi di valore la produzione italiana di fiori e piante, vola l'exportIn Fiera a Milano al via Myplant & Garden 2026, la vetrina del settore che pesa l’8% delle produzioni vegetali nazionali. Coinvolge 17.500 imprese con oltre 45.000 ettari coltivati ... msn.com

Nel 2025 nuovo record per il debito pubblico: sale a 3.095 miliardi, +129 sull’anno prima – Il graficoNuovo record annuale per il debito pubblico italiano: a fine 2025, stando alle stime della Banca d'Italia, ha toccato il nuovo quota 3.095,5 miliardi di ... ilfattoquotidiano.it

Non è solo un condimento, è un'esperienza che vale miliardi. L'oleoturismo in Italia segna un +37,1% e conquista i viaggiatori di tutto il mondo, dalle cene in uliveto ai tour tra le cultivar storiche - facebook.com facebook

Dividendi record: Italia a 33,9 miliardi, banche e assicurazioni trainano la crescita • Dal nuovo massimo mondiale di 2.090 miliardi di dollari alle prospettive per il 2026: i dati del Dividend Watch di Capital Group sui dividendi. x.com