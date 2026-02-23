Ucraina Banca Mondiale | per la ricostruzione servono 588 miliardi Italia in prima fila

La Banca Mondiale stima che l'Ucraina avrà bisogno di circa 588 miliardi di dollari per ricostruire le aree danneggiate, una cifra che rappresenta quasi il triplo del Pil previsto nel 2025. La causa di questa richiesta si trova nei danni massicci provocati dal conflitto, che hanno colpito infrastrutture e abitazioni. L’Italia si impegna a sostenere gli sforzi di recupero, mentre i primi fondi sono già stati messi a disposizione. La questione resta al centro dell’attenzione internazionale.

Il costo della ricostruzione in Ucraina sarà di quasi 588 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni, ovvero quasi tre volte il Pil nominale previsto per il Paese nel 2025. E' quanto emerge nel report aggiornato diffuso da Kiev, Banca Mondiale, Commissione Europea e Nazioni Unite. "Con il supporto dei partner per lo sviluppo", si legge, "Il governo ucraino sta compiendo passi significativi per affrontare le priorità della ricostruzione per il 2026, inclusi progetti di investimenti pubblici e programmi di sostegno essenziali alla ripresa, come il finanziamento per le abitazioni distrutte, la bonifica delle mine e i programmi di supporto economico multisettoriali, per un totale di oltre 15 miliardi di dollari". 🔗 Leggi su Iltempo.it Documento UE: '800 miliardi per la ricostruzione dell'Ucraina'La Commissione Europea ha pubblicato il documento intitolato Chi pagherà i 90 miliardi di prestito all'Ucraina? Non saranno toccati i beni congelati russi: "Ma Mosca dovrà pagare la ricostruzione"Il futuro del sostegno all'Ucraina si intreccia con questioni di responsabilità e finanziamenti condivisi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Banca Mondiale, per la ricostruzione dell'Ucraina servono 588 miliardi; La Commissione sostiene le regioni orientali dell'UE confinanti con Russia, Bielorussia e Ucraina - Rappresentanza in Italia; Quanto costa all'Europa sostenere l'Ucraina? Meno di quanto si pensi; Ue, una nuova strategia per la frontiera con Russia e Bielorussia. Banca Mondiale, per la ricostruzione dell'Ucraina servono 588 miliardiKIEV, 23 FEB - L'Ucraina ha bisogno di 588 miliardi di dollari per la ricostruzione, una cifra quasi tre volte superiore alla produzione economica annuale del Paese: lo ha dichiarato la Banca Mondiale ... ansa.it L'ADIGE.IT * ATTUALITÀ: «BANCA MONDIALE, PER LA RICOSTRUZIONE DELL'UCRAINA SERVONO 588 MILIARDI»La Banca Mondiale stima che per ricostruire l'Ucraina dopo la guerra servano 588 miliardi di dollari, con forti ripercussioni su infrastrutture ed economia. agenziagiornalisticaopinione.it