Istat | a gennaio fiducia consumatori sale 96,8 e imprese a 97,6

A gennaio, l’indice di fiducia dei consumatori sale leggermente, passando da 96,6 a 96,8. Anche le imprese mostrano segni di miglioramento, con l’indicatore che cresce da 96,6 a 97,6. I dati dell’Istat indicano che, dopo un periodo di stabilità, sia le famiglie che le aziende ritrovano un po’ di ottimismo.

A gennaio 2026, l’indice di fiducia dei consumatori sale lievemente da 96,6 a 96,8 e l’indicatore composito del clima di fiducia delle imprese aumenta da 96,6 a 97,6. È quanto comunica l’Istat. Nel primo mese del 2026 si osserva un leggero miglioramento del clima di opinione dei consumatori e uno più deciso delle imprese; l’evoluzione favorevole di quest’ultimo è stata trainata soprattutto dal comparto dei servizi di mercato e, in misura minore, da quello manifatturiero; invece nel commercio al dettaglio, le valutazioni degli imprenditori sono complessivamente negative sia nella grande distribuzione sia in quella tradizionale», rileva l’Istat. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

