Maltempo in Ciociaria scatta l' Allerta Arancione | scuole chiuse a Isola del Liri

L’allerta arancione interessa la provincia di Frosinone, con scuole chiuse a Isola del Liri. La perturbazione invernale porta piogge intense, venti forti e nevicate a quote collinari, causando disagi e misure di sicurezza sul territorio. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali per garantire la sicurezza di cittadini e studenti.

Il maltempo torna a sferzare la provincia di Frosinone con una perturbazione di stampo invernale che porterà piogge intense, venti di burrasca e il ritorno della neve a quote collinari. L'attenzione è massima nel Bacino del Liri, dove la Protezione Civile Regionale ha diramato un'allerta meteo.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su Maltempo Ciociaria Maltempo, oggi allerta meteo rossa per Sicilia e Sardegna, arancione in Calabria per l’arrivo del “ciclone Harry”: scuole chiuse Aggiornamenti sul maltempo di oggi, lunedì 19 gennaio, con l’arrivo del Maltempo, oggi allerta meteo rossa per la Sardegna, arancione in Sicilia e Calabria per l’arrivo del “ciclone Harry”: scuole chiuse Oggi, lunedì 19 gennaio, l’Italia meridionale e le isole sono interessate dall’arrivo del “ciclone Harry”, che ha determinato un’allerta meteo rossa in Sardegna e arancione in Sicilia e Calabria. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Maltempo Ciociaria Argomenti discussi: Era ai domiciliari, scatta l'obbligo di firma; Finto carabiniere deruba un'anziana: scatta l'obbligo di dimora. Maltempo in arrivo per domani, scatta l’allerta in Ciociaria: scuole chiuse a Isola del Liri. L’appello: Speriamo nella manutenzione preventivaTorna l'incubo maltempo sul Lazio e sulla provincia di Frosinone: il bollettino della Protezione civile parla chiaro. Mentre scattano le prime ordinanze di chiusura delle scuole, cresce l'attesa per l ... tunews24.it sabato 24 gennaio Allerta ARANCIONE per rischio idraulico a valle del della DIGA DI BAU PRESSIU La Provincia del Sulcis Iglesiente ha attivato le azioni di presidio territoriale al fine di tutelare incolumità e del territorio. Per ulteriori informazioni coll - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.