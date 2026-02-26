Irina Shayk si prepara a salire sul palco di Sanremo 2026 come co-conduttrice della terza serata. La modella ha condiviso alcuni ricordi legati alla sua infanzia, ricordando l’amore di sua madre per Celentano e i momenti trascorsi in un orto. Ha anche affrontato il tema della guerra in Ucraina, escludendo commenti sulla politica.

I legami con la musica ci sono, ma non possiamo aspettarci alcuna performance musicale: «Mia mamma ha fatto l'insegnate di musica per 25 anni, io da piccola suonavo il piano e cantavo nel coro, non chiedetemi di cantare». E la musica italiana? «Mia mamma era grande fan di Adriano Celentano, Mina, Laura Pausini, Anna Oxa e potrei continuare all'infinito. La musica italiana è molto emotiva, ha un carattere drammatico, va diretta al cuore». Si passa a parlare della sua vita, del passato tutt'altro che facile, ma Irina Shayk non parla di infanzia difficile: «Sono cresciuta in un paesino sperduto e lavoravo nell'orto, quindi se mi chiedete come si coltivano i cetrioli lo so fare».

© Vanityfair.it - Irina Shayk a Sanremo 2026: «Mia mamma era grande fan di Celentano. Da bambina avevamo un orto, se mi chiedete di coltivare i cetrioli lo so fare. La guerra in Ucraina? Non parlo di politica»

