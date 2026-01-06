Irina Shayk tutti i suoi amori da Ronaldo a Bradley Cooper

Irina Shayk, modella di fama internazionale, celebra il suo 40º compleanno il 6 gennaio. Nel corso degli anni, ha avuto relazioni pubbliche con personaggi come Cristiano Ronaldo e Bradley Cooper. La sua carriera si distingue per la versatilità e la presenza sulle passerelle di tutto il mondo, mantenendo un’immagine di eleganza e professionalità. Un percorso che conferma il suo ruolo tra le modelle più apprezzate e richieste nel panorama della moda.

Modella dal fascino indiscusso e dalle misure perfette, Irina Shayk compie 40 anni il 6 gennaio. Una cifra che non impensierisce minimamente la bellissima top model, ancora richiestissima sulle passerelle di tutto il mondo. Oltre che per l'indiscutibile bellezza, ad ogni modo, Irina ha fatto spesso parlare di sé anche per i suoi tormentati amori: molti tra i suoi ex, infatti, sono celebri almeno quanto lei. Rob Bourdon, l'amore giovanile. Tra il 2007 e il 2009, quando era solo una giovanissima aspirante modella, Irina Shayk ha avuto una relazione con il batterista dei Linkin Park, Rob Bourdon. La storia è stata vissuta con grande discrezione da entrambi, fino all'addio. Irina Shayk, i suoi primi 40 anni - Come nelle favole, tutto inizia in un puntino sulla carta geografica, a Emanželinsk, una cittadina mineraria russa vicino al confine con il Kazakistan.

