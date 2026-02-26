Irina Shayk debutta come co-conduttrice a Sanremo 2026 | l’amore finito con Bradley Cooper e la figlia Lea | Sono una mamma single che lavora e deve gestire tutto

Irina Shayk si presenta come co-conduttrice a Sanremo 2026, affrontando il palco con naturalezza. La modella russa ha parlato della sua vita privata, tra l'amore finito con Bradley Cooper e la crescita della figlia Lea, sottolineando di essere una mamma single che si impegna a conciliare lavoro e famiglia. La sua presenza sul palco ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media presenti.

La vita pubblica di Irina Shayk è sempre stata sotto i riflettori, anche se lei ha sempre tenuto a proteggere la sua vita privata con la riservatezza e il silenzio. Proprio quella discrezione accompagna anche il capitolo sentimentale più noto della sua vita recente: la relazione con Bradley Cooper. Lei e l'attore americano iniziano a frequentarsi nella primavera del 2015, quando vengono fotografati insieme per la prima volta a New York. Lei, che aveva appena rotto con il calciatore Cristiano Ronaldo, è già una delle modelle più richieste al mondo, lui reduce dal successo planetario e dalle candidature agli Oscar. Nel marzo 2017 nasce la loro figlia, Lea De Seine.

Irina Shayk e Bradley Cooper, che fanno di tutto per crescere la figlia Lea «in una famiglia amorevole»Irina Shayk e Bradley Cooper si sono detti addio, dopo quattro anni d'amore, nel giugno 2019.

