Irina Shayk e Bradley Cooper che fanno di tutto per crescere la figlia Lea in una famiglia amorevole

Irina Shayk e Bradley Cooper, nonostante la separazione nel 2019, continuano a condividere la cura della loro figlia Lea di otto anni. La loro priorità è crescere la bambina in un ambiente sereno e amorevole, mantenendo un rapporto di collaborazione e rispetto reciproco. Questa scelta riflette l’impegno di entrambi nel garantire il benessere e la stabilità della famiglia nonostante le differenze personali.

La top model e l'attore si sono detti addio nel 2019 ma ad unirli resta la loro bambina di otto anni. E ora Shaik, in una nuova intervista, ha spiegato che per lei e per l'ex compagno la priorità è «dare amore» alla figlia.

