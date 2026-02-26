La modella è co-conduttrice della serata. Dalle passerelle all’Ariston con un unico grande amore: la bambina avuta con Bradley Cooper Irina Shayk non parla molto di sua figlia. Non la porta sui social, non la usa per costruire un’immagine di madre perfetta, non concede interviste sul tema se non quando le viene chiesto direttamente. Eppure Lea, che ha 8 anni, gli occhi chiari e appena può indossa qualcosa di rosa quando sua madre porta sempre il nero, è ovunque nella sua storia. È il motivo per cui tiene i piedi per terra, dice. È la ragione per cui parla di bellezza in modo diverso da qualsiasi altra modella. Giovedì sera, terza serata del Festival di Sanremo 2026, Irina salirà sul palco dell’Ariston accanto a Carlo Conti e Laura Pausini. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Irina Shayk a Sanremo 2026. Ma fuori dai riflettori, la storia più bella che racconta è quella con sua figlia Lea, avuta con Bradley Cooper

Irina Shayk e Bradley Cooper, che fanno di tutto per crescere la figlia Lea «in una famiglia amorevole»Irina Shayk e Bradley Cooper si sono detti addio, dopo quattro anni d'amore, nel giugno 2019.

Irina Shayk: chi è la modella russa, ex di Bradley Cooper, che sostituirà Andrea Pucci a Sanremo 2026La bellezza prende il posto delle polemiche, la statuaria top model russa ex di Bradley Cooper sarà la co-conduttrice di Carlo Conti della terza...

Temi più discussi: Aspettando Irina Shayk a Sanremo: tutti i look delle modelle sfoderati negli anni sul palco dell'Ariston. Ovvero: quando il Festival è una sfilata di moda; Irina Shayk: lo stile della co-conduttrice del Festival di Sanremo in 7 look favolosi; Mio padre era un minatore, coltivavamo verdure per sopravvivere. Spero che a Sanremo non mi facciano cantare, non so ancora leggere le note: parla Irina Shayk; Irina Shayk: I 40 anni sono i nuovi 20. Al pianoforte fin da bambina, mia madre era insegnante di musica.

Aspettando Irina Shayk e Bianca Balti: tutte le top model che sono salite sul palco di SanremoDa Elsa Martinelli a Eva Herzigová fino a Vittoria Ceretti: le regine della passerella che hanno calcato il palco dell'Ariston ... iodonna.it

Sanremo 2026, Irina Shayk e Ubaldo Pantani co-conduttori della seconda serataQuesta sera Irina Shayk e Ubaldo Pantani insieme a Carlo Conti e Laura Pausini sul palco del Festival di Sanremo a presentare gli artisti in gara e gli ospiti ... tg.la7.it

Terza serata del Festival di Sanremo. Sul palco si esibiranno i 15 Big dei restanti 30. Anche questa sera Carlo Conti e Laura Pausini non saranno gli unici a condurre il festival: accanto a loro ci saranno la modella russa Irina Shayk e il comico Ubaldo Pantani - facebook.com facebook

Sanremo è Sanremo, ma i soldi sono soldi. E a Sanremo contano parecchio. Da Carlo Conti a Irina Shayk le cifre possono variare di molto x.com