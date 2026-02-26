Irina Shayk è una modella che ha raggiunto il successo partendo da origini semplici. Cresciuta con un padre minatore, ha costruito la sua carriera tra sfilate e servizi fotografici. Nel corso degli anni ha incontrato e collaborato con personaggi noti del mondo dello spettacolo. La sua vita professionale si è sviluppata attraverso molte esperienze diverse, portandola a essere riconosciuta in tutto il mondo.

Per la sua 76ª edizione, il Festival di Sanremo 2026 punta sul glamour internazionale con Irina Shayk. La top model russa è la co-conduttrice della terza serata, quella di stasera, giovedì 26 febbraio, al fianco di Carlo Conti, Laura Pausini e il comico Ubaldo Pantani. "Amo la musica italiana", ha raccontato al Corriere della Sera. "La musica ha sempre giocato un ruolo importante nella mia vita, mia madre ha insegnato pianoforte per 25 anni". Cosa accadrà sul palco di Sanremo? "Spero che Carlo non mi chieda di cantare". Poi oggi in conferenza stampa ha provato a parlare un po' in italiano: "Buongiorno, non parlo italiano, scusatemi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Irina Shayk: dal papà minatore agli ex famosi CR7 e Bradley Cooper. "Femminista a modo mio"

Irina Shayk, tutti i suoi amori da Ronaldo a Bradley CooperModella dal fascino indiscusso e dalle misure perfette, Irina Shayk compie 40 anni il 6 gennaio.

Irina Shayk e Bradley Cooper, che fanno di tutto per crescere la figlia Lea «in una famiglia amorevole»Irina Shayk e Bradley Cooper si sono detti addio, dopo quattro anni d'amore, nel giugno 2019.

Temi più discussi: Chi è Irina Shayk, la top model co-conduttrice a Sanremo 2026; Raf ha scritto il testo della canzone di Sanremo 2026 con il figlio, ma chi è Samuele Riefoli in arte D'Art?; Domenico, parla il papà: Che rabbia vedere il cuore per mio figlio in un frigo da pic-nic. La mamma gli ha comprato un vestitino per...; La cantante è irriconoscibile: il primo look a Sanremo lascia di stucco.

Irina Shayk a Sanremo 2026: dalla povertà all'alta modaIrina Shayk arriva al Festival di Sanremo come modella internazionale: la suastoria parte molto lontano e attraversa mondi diversi. virgilio.it

Quanti figli ha Irina Shayk? Chi sono e chi è il padreIrina Shayk ha un solo figlio: chi è Lea de Seine e chi è il padre Bradley Cooper? Tutto sulla loro famiglia e il co-parenting ... tag24.it

Irina Shayk: “Mia madre è stata insegnante di musica, da piccola suonavo il piano. Mia madre ha sempre amato molto Adriano Celentano, Laura Pausini, Mina, Anna Oxa. Sono molto felice di essere qui” #Sanremo2026 x.com

Carlo Conti guida la terza serata con Laura Pausini, Gianluca Gazzoli, Irina Shayk e Ubaldo Pantani. Attesa per ascolti e conferenza stampa, mentre i bookmaker premiano il rapper e Masini. Picchi record ieri con Pilar Fogliati e Lillo - facebook.com facebook