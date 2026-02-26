Durante la terza serata di Sanremo 2026, una nota modella ha partecipato come co-conduttrice. Ha scelto un trucco naturale con un tocco di brillante sui denti, attirando l'attenzione sul suo viso luminoso. La sua routine di cura della pelle include molta idratazione e applicazioni di ghiaccio ogni mattina, per mantenere un aspetto fresco e riposato.

Sanremo in fin dei conti è sempre Sanremo e anche per i professionisti internazionali rappresenta una vetrina prestigiosissima, e un traguardo importante nella carriera. Se poi ci aggiungiamo che la top model russa è figlia di un’insegnante di musica e ha sempre detto che la musica sia stata la sua prima lingua, tanto che a sei anni sapeva già suonare il pianoforte, il fatto che non vedesse l’ora di arrivare sulla riviera ligure è assolutamente comprensibile. Carlo Conti l'ha definita una delle donne più belle del mondo, e per come la vediamo al photocall del Festival di Sanremo 2026 con no make-up make-up glowy, labbra lucidate da un... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Irina Shayk, co-conduttrice della terza serata, con make-up effetto lingerie e un brillantino sui denti, al photocall di Sanremo 2026

Sanremo 2026, Irina Shayk co-conduttrice della terza serataDopo Tiziano Ferro, Carlo Conti annuncia un altro nome importante per il Festival di Sanremo, la supermodella russa Iriyna Shayk.

Sanremo 2026, Irina Shayk co-conduttrice della terza serata. “Un sogno che diventa realtà”Roma, 10 febbraio 2026 – Il conto alla rovescia per Sanremo 2026 è già partito e a poco a poco si sta delineando il cast che calcherà il palco...

Temi più discussi: Aspettando Irina Shayk a Sanremo: tutti i look delle modelle sfoderati negli anni sul palco dell'Ariston. Ovvero: quando il Festival è una sfilata di moda; Irina Shayk: lo stile della co-conduttrice del Festival di Sanremo in 7 look favolosi; Chi è Irina Shayk, la top model co-conduttrice a Sanremo 2026; Irina Shayk il glamour sul palco dell'Ariston.

Chi è Irina Shayk, la top model co-conduttrice a Sanremo 2026Dalla povertà in Russia alle passerelle internazionali, ecco la storia della modella scelta da Carlo Conti per l’Ariston ... famigliacristiana.it

Sanremo, l'arrivo di Irina Shayk in conferenza stampaLa top model russa Irina Shayk è la co-conduttrice della terza serata del festival di Sanremo 2026. Ecco il suo arrivo in conferenza stampa ... ilgiornale.it

Carlo Conti guida la terza serata con Laura Pausini, Gianluca Gazzoli, Irina Shayk e Ubaldo Pantani. Attesa per ascolti e conferenza stampa, mentre i bookmaker premiano il rapper e Masini. Picchi record ieri con Pilar Fogliati e Lillo - facebook.com facebook

Sanremo 2026, la scaletta della terza serata: i nomi dei 15 Big, co-conduttori Ubaldo Pantani e Irina Shayk. Ospiti Eros Ramazzotti e Alicia Keys. Di Andrea Bressan x.com