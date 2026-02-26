Irina Shayk arriva a Sanremo con un diamante tra i denti | il look angelico per la conferenza stampa

Da fanpage.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Irina Shayk si presenta a Sanremo con un look originale, indossando un diamante tra i denti. La modella partecipa alla conferenza stampa, attirando l’attenzione con il suo stile. Si mostra sicura di sé mentre risponde alle domande dei giornalisti. La sua presenza crea curiosità tra i presenti, che osservano attentamente ogni dettaglio del suo abbigliamento. La giornata continua con altre attività ufficiali.

Irina Shayk è appena arrivata a Sanremo 2026, facendo la sua prima apparizione alla conferenza stampa. In quanti hanno notato lo scintillante diamante che ha sfoggiato tra i denti?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sanremo 2026, la quarta conferenza stampa. Carlo Conti scorta Irina Shayk: “Non è carino farla aspettare”Quarta conferenza stampa dell'organizzazione del Festival di Sanremo 2026, che si apre con i ringraziamenti per i fiori coltivati nella...

Irina Shayk co-conduttrice di Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti: “Una delle donne più belle del mondo”Carlo Conti svela attraverso i social il nome della co-conduttrice che affiancherà lui e Laura Pausini nella serata di giovedì 26 febbraio: sarà la...

Temi più discussi: Chi è Irina Shayk, la top model co-conduttrice a Sanremo 2026; Aspettando Irina Shayk a Sanremo: tutti i look delle modelle sfoderati negli anni sul palco dell'Ariston. Ovvero: quando il Festival è una sfilata di moda; Irina Shayk: lo stile della co-conduttrice del Festival di Sanremo in 7 look favolosi; Irina Shayk, il glamour arriva sul palco dell’Ariston – Sanremo Express podcast, Adnkronos.

irina shayk arriva aIrina Shayk a Sanremo 2026, look da sposa in conferenza stampa: pioggia di commenti sui socialIrina Shayk conquista la conferenza stampa di Sanremo 2026 con uno slip dress bianco e pelliccia: la reazione sui social ... donnaglamour.it

Chi è Irina Shayk, la top model co-conduttrice a Sanremo 2026Dalla povertà in Russia alle passerelle internazionali, ecco la storia della modella scelta da Carlo Conti per l’Ariston ... famigliacristiana.it