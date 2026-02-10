Irina Shayk co-conduttrice di Sanremo 2026 l'annuncio di Carlo Conti | Una delle donne più belle del mondo

Carlo Conti ha annunciato sui social che Irina Shayk sarà la co-conduttrice di Sanremo 2026, affiancando lui e Laura Pausini nella serata di giovedì 26 febbraio. La modella russa, considerata una delle donne più belle del mondo, si unisce al cast del festival in un ruolo che ha già fatto parlare di sé.

Carlo Conti svela attraverso i social il nome della co-conduttrice che affiancherà lui e Laura Pausini nella serata di giovedì 26 febbraio: sarà la supermodella Irina Shayk. Le parole: "Non vedo l'ora di conoscerla".

