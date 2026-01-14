Iran Trump | I leader non uccidano i manifestanti Teheran | Gli Usa vogliono una scusa per attaccarci

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti continuano a crescere, con dichiarazioni contrapposte sui recenti eventi di protesta. Trump ha affermato che i leader iraniani non dovrebbero usare la violenza contro i manifestanti, mentre Teheran accusa gli Stati Uniti di cercare una scusa per intervenire. La situazione rimane complessa e delicata, con implicazioni internazionali che richiedono attenzione e analisi approfondite.

Iran, Trump: «Aiuti in arrivo». Migliaia di morti nella repressione - Trump incita gli iraniani a continuare a manifestare e a «prendere il controllo delle istituzioni» mentre continua la mattanza nelle piazze: «Ho cancellato tutti gli incontri con i funzionari iraniani ... ilsole24ore.com

Iran, Trump: «I leader del Paese hanno chiesto di negoziare». Teheran: aperti canali di comunicazione con emissario Usa. Cina: contrari alle interferenze straniere - Trump valuta l'intervento in Iran, dove il regime continua a reprimere ferocemente le proteste tra uccisioni e arresti di massa ... leggo.it

“I principali assassini del popolo iraniano sono Trump e Netanyahu”. È la risposta, l’unica, arrivata ieri da Teheran a Donald Trump, affidata a un breve post del segretario del Consiglio di sicurezza nazionale dell’Iran, Ali Larijani. Mosca è intervenuta, a parole, facebook

Iran, Trump e la promessa “stiamo arrivando”: i rischi della svolta sul regime change Ascolta la puntata di oggi di 'Scanner' x.com

