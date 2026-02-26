Investigazioni private | boom di richieste per pura curiosità dati

In Italia, l’arte di ficcare il naso negli affari altrui ha raggiunto livelli quasi professionali. Non si tratta più di semplice curiosità da vicinato, ma di un fenomeno diffuso che coinvolge anche dirigenti d’azienda pronti a schermarsi la testa con carta stagnola per paura del furto di idee. A rivelarlo sono le ultime indagini nel settore delle investigazioni private, un mondo in forte espansione. Tommaso Jaroudi Tomponzi, titolare della Tomponzi Investigations & Intelligence, racconta di un fenomeno sempre più diffuso: clienti che chiedono informazioni sugli altri senza un motivo oggettivo, solo per pura curiosità. Come la signora che vuole sapere quanti immobili o soldi investiti ha la persona conosciuta per caso sul treno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Investigazioni private sull'avvio del servizio del trasporto scolastico, ma il Tar boccia i ricorsi: "Tutto regolare"Il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria ha respinto i ricorsi proposti dalla società Turismo Fratarcangeli relativi all’aggiudicazione dei...

Richieste di cancellazione dati: metà delle richieste non vengono completateall’inizio dell’era delle social media la condivisione spontanea di dati personali era molto diffusa: foto, contatti e informazioni sensibili...

Federalpol Investigazioni, Milano: Boom di irregolarità tra falsa malattia e Legge 104Sesto San Giovanni, 3/12/2025. L’assenteismo sul lavoro e l’uso improprio dei permessi per malattia e della Legge 104 stanno diventando una delle principali minacce per le imprese italiane. Le ... adnkronos.com

Tradimenti, boom di investigatori privati in PugliaSono una settantina le agenzie di investigazioni private nel tacco d’Italia e c’è lavoro per tutte. In epoca di grande crisi economica, in Puglia, e in particolare nella zona di Bari e del Salento, le ... 105.net