Richieste di cancellazione dati | metà delle richieste non vengono completate
A causa della crescente diffusione dei social media, molte persone condividono spontaneamente foto, contatti e dettagli personali senza riflettere. Tuttavia, circa la metà delle richieste di cancellazione dei dati inviati dagli utenti non vengono effettivamente evase. Questo fenomeno si verifica spesso perché le aziende non rispondono o mantengono copie dei dati per lungo tempo. In alcuni casi, chi richiede la cancellazione si trova ancora con le proprie informazioni online, anche dopo aver fatto richiesta. La questione rimane aperta per chi desidera tutelare la propria privacy.
all’inizio dell’era delle social media la condivisione spontanea di dati personali era molto diffusa: foto, contatti e informazioni sensibili venivano condivisi senza grandi freni. oggi si analizza criticamente la reale efficacia delle richieste di cancellazione dei dati, evidenziando ostacoli operativi e ricadute economiche legate alle informazioni personali. questo approfondimento sintetizza i principali elementi emersi da uno studio recente, offrendo una visione chiara e affidabile dei fatti: la cancellazione dei dati: tra promessa e realtà. secondo il rapporto 2025 state of clutter di Yorba, una quota significativa delle richieste non arriva a una conclusione operativa. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
