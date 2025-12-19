Investigazioni private sull' avvio del servizio del trasporto scolastico ma il Tar boccia i ricorsi | Tutto regolare

Il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria ha respinto i ricorsi di Turismo Fratarcangeli, confermando la regolarità dell’aggiudicazione dei servizi di trasporto scolastico a Sordilli Tours per i comuni di Magione e Trevi. Una decisione importante che mette fine a contestazioni legali, garantendo la continuità e l’efficienza del servizio per gli studenti della regione.

© Perugiatoday.it - Investigazioni private sull'avvio del servizio del trasporto scolastico, ma il Tar boccia i ricorsi: "Tutto regolare" Il Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria ha respinto i ricorsi proposti dalla società Turismo Fratarcangeli relativi all'aggiudicazione dei due lotti del servizio di trasporto scolastico regionaledel Comune di Magione e di Trevi alla Sordilli Tours. Le sentenze.La gara, del valore.

