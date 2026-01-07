Quando si fanno le iscrizioni a scuola per il 2026-27 | come fare domanda per primarie medie e superiori

Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 sarà possibile presentare le domande di iscrizione per le scuole primarie, medie e superiori per l’anno scolastico 2026-2027. In questa guida, troverai le informazioni necessarie sul procedimento, i documenti richiesti e le modalità di presentazione, per assicurarti di completare correttamente la procedura nei tempi stabiliti.

Scuola, il 13 gennaio si aprono le iscrizioni per l’anno 2026/2027: scadenze e novità - La vera novità di quest'anno è la messa a regime del modello di formazione 4+2 per gli istituti tecnici e professionali ... ilsecoloxix.it

Indicazioni nazionali 2026: via libera alle nuove Linee guida per infanzia e primo ciclo

Da mercoledì 7 gennaio si riparte! Le iscrizioni ai nuovi corsi Mov’it sono ufficialmente APERTE! Corsi per bambini, ragazzi e adulti. Questo è il momento perfetto per regalarvi movimento, energia e nuove emozioni. Danza, fitness: scegliete il corso che vi - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.