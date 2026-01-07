Quando si fanno le iscrizioni a scuola per il 2026-27 | come fare domanda per primarie medie e superiori

Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 sarà possibile presentare le domande di iscrizione per le scuole primarie, medie e superiori per l’anno scolastico 2026-2027. In questa guida, troverai le informazioni necessarie sul procedimento, i documenti richiesti e le modalità di presentazione, per assicurarti di completare correttamente la procedura nei tempi stabiliti.

Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 sarà possibile inoltrare domanda per l'iscrizione all'anno scolastico 2026-2027: ecco come fare. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

