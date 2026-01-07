Quando si fanno le iscrizioni a scuola per il 2026-27 | come fare domanda per primarie medie e superiori
Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 sarà possibile presentare le domande di iscrizione per le scuole primarie, medie e superiori per l’anno scolastico 2026-2027. In questa guida, troverai le informazioni necessarie sul procedimento, i documenti richiesti e le modalità di presentazione, per assicurarti di completare correttamente la procedura nei tempi stabiliti.
Iscrizioni scuola 2026/27 su Unica dal 13 gennaio. Come compilare la domanda tra dati alunno, famiglia e scuola: la GUIDA MIM - Anche per l’anno scolastico 2026/2027, le iscrizioni al primo anno della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e delle istituzioni formative accreditate si effettuano online tramite la ... orizzontescuola.it
Scuola, iscrizioni al via il 13 gennaio: come funzionano - Fino al 14 febbraio sulla piattaforma Unica si potrà presentare la domanda per le prime di elementari, medie e superiori statali ... giornaledibrescia.it
Scuola, il 13 gennaio si aprono le iscrizioni per l’anno 2026/2027: scadenze e novità - La vera novità di quest'anno è la messa a regime del modello di formazione 4+2 per gli istituti tecnici e professionali ... ilsecoloxix.it
