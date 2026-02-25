L’incidente Perfetto | thriller e ironia al Teatro degli Audaci

Cosa: Lo spettacolo teatrale L’incidente Perfetto di J. Tremblay.. Dove e Quando: Teatro degli Audaci, Roma, dal 5 al 22 marzo 2026.. Perché: Una raffinata commedia-thriller che mescola suspense psicologica e segreti inconfessabili.. Il panorama teatrale romano si arricchisce di una nuova, intrigante proposta che promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso. Dal 5 al 22 marzo 2026, il Teatro degli Audaci ospita L’incidente Perfetto, un’opera firmata da J. Tremblay e diretta da Flavio De Paola. La pièce si inserisce in quel filone della commedia-thriller capace di unire il ritmo serrato del giallo alla profondità del dramma psicologico, il tutto condito da una sottile vena di ironia che rende la narrazione fluida e mai scontata. La stagione del Teatro degli Audaci continua dunque a puntare sulla qualità e sull’intrattenimento intelligente, portando in scena una storia dove le apparenze sono destinate a sgretolarsi sotto il peso di verità taciute. 🔗 Leggi su Ezrome.it

Sherlock Holmes e il Sigillo Reale al Teatro degli AudaciDomani al Teatro degli Audaci di Roma parte la commedia gialla “Sherlock Holmes, Lady Margaret e il Sigillo Reale”.

Leggi anche: La Commedia degli uguali, Pulcinella uno e trino al Teatro Tram di Napoli: un perfetto connubio tra tradizione e modernità

Argomenti discussi: L'incidente Perfetto; Carceri, apprezzamento del Sappe per la nomina di Augusto Zaccariello a dirigente generale del Corpo di Polizia Penitenziaria; Acquapendente, il Comitato Un Ospedale per il Territorio: Restituire piena dignità al presidio ospedaliero; Una di famiglia: la cura dei dettagli nell'adattamento o l'importanza di un barattolo di burro d'arachidi.

L’Incidente Perfetto dal 5 al 22 marzo al Teatro degli AudaciPaola vive in una bella casa di periferia con il marito Giacomo. Quando una sera riceve la visita inattesa di Franco, vecchio socio d'affari del marito, la situazione che sembrava normale si trasforma ... newtuscia.it

Primo incidente della gara con Gibbs... diciamo non perfetto. Anche Berry ko, altre Toyota invece coinvolte marginalmente #NascarIT x.com

REGINA, 3 ANNI (14/12/2022), TG MEDIA, LA CAGNOLINA BIONICA. SALVATA DA UN BRUTTO INCIDENTE. ORA CERCA CASA. Regina, la cagnolina bionica che con l’amore e le cure delle volontarie è rinata dopo l’abbandono! Una Cagnolina bionica, tro - facebook.com facebook