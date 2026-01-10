Quindicenne ubriaco crea il caos al centro commerciale e oltraggia i poliziotti | denunciato
Un ragazzo di 15 anni è stato denunciato dopo aver causato disordini presso un centro commerciale, in stato di ebrezza. Nonostante i richiami delle forze dell’ordine, ha continuato a comportarsi in modo disturbante e oltraggioso nei confronti degli agenti presenti. L’episodio evidenzia i rischi legati all’abuso di alcol tra i minorenni e la necessità di interventi preventivi e di controllo.
Infastidiva. In continuazione, senza alcuna remora, non raccogliendo nessuno dei richiami che gli venivano rivolti. Per farlo desistere, anzi per allontanarlo - dal centro commerciale di Licata - sono intervenuti i poliziotti del commissariato. Alla vista degli agenti è ancora di più andato su. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
