Furti sulle auto in via Codussi | poliziotto fuori servizio sventa il colpo

Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di rubare un’auto in via Codussi. Un poliziotto fuori servizio ha inseguito il sospetto fino al Parco Anne Frank, dove è stato fermato e tratto in arresto. L’arresto è stato successivamente convalidato. L’episodio evidenzia l’importanza del ruolo dei cittadini e delle forze dell’ordine nella prevenzione dei reati.

IL CASO. Inseguito il sospetto fino al Parco Anne Frank, l'uomo è stato arrestato. Convalidato l'arresto. Ha sventato un furto mentre era libero dal servizio il poliziotto della Questura di Bergamo che nella mattinata di domenica 18 gennaio è intervenuto in via Codussi. L'agente ha notato un uomo di origini nordafricane aggirarsi tra le auto in sosta e rovistare all'interno di borse e zaini. Una vettura aveva la portiera semiaperta e l'abitacolo a soqquadro. Seguito fino al Parco Anne Frank, l'uomo è stato fermato grazie all'intervento delle Volanti. Si tratta di un marocchino irregolare, classe 2000, con precedenti, già denunciato la notte prima per furti in via Campagnola.

