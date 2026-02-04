Novara intervento chirurgico multidisciplinare per salvare un paziente con rara forma tumorale

Un intervento chirurgico complesso all’ospedale Maggiore di Novara si è concluso con successo. I medici hanno operato un paziente affetto da una rara forma tumorale e sono riusciti a salvargli la vita. È stato un intervento multidisciplinare che ha richiesto grande precisione e professionalità.

Intervento chirurgico complesso eseguito con successo all'ospedale Maggiore di Novara ha permesso di salvare la vita a un paziente con rara forma tumorale.Una équipe multidisciplinare ha infatti portato a termine una delicata operazione su un uomo di 76 anni affetto da un tumore del mediastino.

