Inter tra flop europeo e obiettivo scudetto | la doppia analisi di Fabrizio Biasin

Tra i tanti addetti ai lavori che si cimentano nel commentare prestazioni e risultati dell’ Inter, il giornalista Fabrizio Biasin – a parere di chi scrive – è tra i pochi ad abbinare spesso e volentieri lucidità e obiettività. La penna di Libero ha così fatto il punto dopo l’eliminazione nerazzurra negli L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Biasin tra Champions, Napoli e Scudetto: analisi senza sconti“Sorteggio Inter? Prima di tutto, sono rasserenato di aver evitato lo scontro con José Mourinho, vecchia volpe degli ambienti nerazzurri, che sarebbe...

Inter, il paradosso europeo: tra sogno Scudetto e crisi ChampionsL'analisi del crollo nerazzurro in Europa e il confronto con le grandi d'Europa nel commento di Andrea Cecchi.

Inter, i motivi del flop col Bodo e i piani di Oaktree per il futuroLa Champions dell’ Inter si è chiusa con 5 sconfitte in 10 gare. E le cadute si sono tutte concentrate nelle ultime 6 uscite. In precedenza, per accumulare lo stesso numero di ko, c’erano volute ben 4 ... corrieredellosport.it

Inter-Bodo, flop nerazzurro in Champions: dopo la disfatta sul sintetico, horror sul terreno che conosceDue sconfitte su due nei playoff, cinque nelle ultime sei di Champions: nell'ultimo periodo europeo l'Inter è stata decisamente da bocciare, l'uscita europea è la diretta conseguenza. goal.com

Fabrizio Biasin: “#Kean si è risvegliato. E non casualmente lo ha fatto dopo un mercato di riparazione, quello della #Fiorentina, certamente ben eseguito. Sono arrivati i rinforzi, la squadra è tornata ad avere un’identità. Buone notizie per i viola. E anche per #G - facebook.com facebook