Biasin tra Champions Napoli e Scudetto | analisi senza sconti

Fabrizio Biasin ha parlato a Radio CRC, commentando gli ultimi sviluppi di Napoli e la corsa allo Scudetto. Il giornalista ha detto che il Napoli può ancora puntare alla vittoria del campionato, ma deve mantenere alta la concentrazione. Ha anche analizzato le chances dell’Inter in Champions League, sottolineando che le sfide sono ancora aperte e ogni dettaglio può fare la differenza. Biasin non fa sconti: dice chiaramente che il campionato resta aperto e che nulla è deciso.

“Sorteggio Inter? Prima di tutto, sono rasserenato di aver evitato lo scontro con José Mourinho, vecchia volpe degli ambienti nerazzurri, che sarebbe tornato allo Stadio S. San Siro contro il suo ex allievo Christian Chivu. Ho fatto di tutto per scongiurare questa cosa e alla fine ce l’ho fatta. Attenzione, però, anche al Bodo Glimt! La squadra norvegese è una squadra alla portata dell’Inter, ma negli ultimi mesi ha fatto risultati importanti contro tante squadre forti non solo in casa, ma anche in trasferta. Questi playoff non sono da sottovalutare.” Nel suo intervento, Biasin ha poi invitato alla prudenza nei paragoni tra l’attuale tecnico nerazzurro e il suo predecessore, ribadendo come i percorsi siano ancora troppo diversi per essere messi sullo stesso piano. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Approfondimenti su Biasin Inter

Ultime notizie su Biasin Inter

