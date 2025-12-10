Arbitro Genoa Inter designato il fischietto ufficiale per l’imminente sfida al Ferraris contro la squadra di De Rossi

L’arbitro designato per la sfida tra Genoa e Inter in programma domenica 14 dicembre è stato ufficialmente annunciato. La partita, valida per la ripresa del campionato dopo il ko in Champions League, vedrà i nerazzurri affrontare i rossoblù al Ferraris. Ecco tutte le informazioni sul fischietto e il programma dell’incontro.

Inter News 24 Arbitro Genoa Inter e programma della sfida di domenica 14 dicembre: dopo il ko di Champions, i nerazzurri tornano in campionato. Dopo l'amara sconfitta europea contro il Liverpool, l'Inter volta pagina e si rituffa sul campionato. I nerazzurri saranno di scena in Liguria domenica 14 dicembre alle ore 18, sul campo del Genoa, per la quindicesima giornata di Serie A. Una gara importante per rialzare immediatamente la testa e ritrovare continuità dopo le fatiche di Champions League. Nel frattempo è stata resa nota anche la designazione arbitrale ufficiale, un aspetto sempre molto seguito alla vigilia di partite così delicate.

