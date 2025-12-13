Appiano Gentile Inter | rifinitura alla vigilia e partenza per Genova! Tutto pronto per la sfida al Genoa di De Rossi

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter si prepara alla sfida contro il Genoa di De Rossi, con rifinitura alla vigilia e partenza programmata per Genova. Tutto è pronto per l’impegno, con aggiornamenti su formazione, infortunati e situazioni disciplinari provenienti da Appiano Gentile. Ecco le ultime notizie sulla squadra nerazzurra in vista della partita.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa  Inter  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati  e novità da Appiano Gentile. I nerazzurri di Chivu, reduci dalla sconfitta contestata in Champions con il Liverpool, oggi hanno svolto la rifinitura alla vigilia della sfida di campionato col Genoa e, nel pomeriggio, sono partiti alla volta della città ligure. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Internews24.com

appiano gentile inter rifinituraInter, rifinitura pre Liverpool: out Akanji per sindrome influenzale. In dubbio per domani - Seduta di rifinitura per l'Inter di Cristian Chivu alla vigilia della sfida contro il Liverpool in Champions League, gara valida per la sesta giornata. tuttomercatoweb.com

Inter, rifinitura ad Appiano fra sorrisi e scherzi: Thuram bersagliato dai compagni - Proprio mentre l'Atletico Madrid svolge la rifinitura salutando con entusiasmo la presenza di Antoine Griezmann, anche l'Inter di Simone Inzaghi scende in campo al Suning Training Center per l'ultima ... tuttomercatoweb.com

appiano gentile inter rifinitura alla vigilia e partenza per genova tutto pronto per la sfida al genoa di de rossi

© Internews24.com - Appiano Gentile Inter: rifinitura alla vigilia e partenza per Genova! Tutto pronto per la sfida al Genoa di De Rossi

RIFINITURA AD APPIANO GENTILE PRE INTER-FIORENTINA

Video RIFINITURA AD APPIANO GENTILE PRE INTER-FIORENTINA