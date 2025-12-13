Appiano Gentile Inter | rifinitura alla vigilia e partenza per Genova! Tutto pronto per la sfida al Genoa di De Rossi
L’Inter si prepara alla sfida contro il Genoa di De Rossi, con rifinitura alla vigilia e partenza programmata per Genova. Tutto è pronto per l’impegno, con aggiornamenti su formazione, infortunati e situazioni disciplinari provenienti da Appiano Gentile. Ecco le ultime notizie sulla squadra nerazzurra in vista della partita.
Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. I nerazzurri di Chivu, reduci dalla sconfitta contestata in Champions con il Liverpool, oggi hanno svolto la rifinitura alla vigilia della sfida di campionato col Genoa e, nel pomeriggio, sono partiti alla volta della città ligure. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Internews24.com
Inter, rifinitura pre Liverpool: out Akanji per sindrome influenzale. In dubbio per domani - Seduta di rifinitura per l'Inter di Cristian Chivu alla vigilia della sfida contro il Liverpool in Champions League, gara valida per la sesta giornata. tuttomercatoweb.com
Inter, rifinitura ad Appiano fra sorrisi e scherzi: Thuram bersagliato dai compagni - Proprio mentre l'Atletico Madrid svolge la rifinitura salutando con entusiasmo la presenza di Antoine Griezmann, anche l'Inter di Simone Inzaghi scende in campo al Suning Training Center per l'ultima ... tuttomercatoweb.com
Natale ad Appiano Gentile sta arrivando! Domenica 14 dicembre 2025 In Piazza della Libertà torna uno degli appuntamenti più attesi, con una giornata ricca di colori, profumi e tradizioni. Cosa troverai? Babbo Natale dalle 10.00 alle 14.00 per foto e c - facebook.com facebook
RIFINITURA AD APPIANO GENTILE PRE INTER-FIORENTINA