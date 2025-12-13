Appiano Gentile Inter | rifinitura alla vigilia e partenza per Genova! Tutto pronto per la sfida al Genoa di De Rossi

L’Inter si prepara alla sfida contro il Genoa di De Rossi, con rifinitura alla vigilia e partenza programmata per Genova. Tutto è pronto per l’impegno, con aggiornamenti su formazione, infortunati e situazioni disciplinari provenienti da Appiano Gentile. Ecco le ultime notizie sulla squadra nerazzurra in vista della partita.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. I nerazzurri di Chivu, reduci dalla sconfitta contestata in Champions con il Liverpool, oggi hanno svolto la rifinitura alla vigilia della sfida di campionato col Genoa e, nel pomeriggio, sono partiti alla volta della città ligure. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Internews24.com

Inter, rifinitura pre Liverpool: out Akanji per sindrome influenzale. In dubbio per domani - Seduta di rifinitura per l'Inter di Cristian Chivu alla vigilia della sfida contro il Liverpool in Champions League, gara valida per la sesta giornata. tuttomercatoweb.com