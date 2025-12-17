Norton Cuffy Inter | il Genoa chiede tanto ma così i nerazzurri proveranno ad abbassare il prezzo

Il Genoa valuta molto la cessione di Norton Cuffy, chiedendo una cifra elevata. Tuttavia, l’Inter, interessata al giovane esterno, cercherà di negoziare per ottenere un prezzo più conveniente. La trattativa si prospetta complessa, con entrambe le parti decise a tutelare i propri interessi. Restano da seguire gli sviluppi di una trattativa che potrebbe influenzare il mercato di giugno.

Inter News 24 Norton Cuffy Inter: la società rossoblù chiede tanto per la cessione dell’inglese, ma il club meneghino proverà in questo modo ad abbassare il prezzo. L’infortunio di Denzel Dumfries, il potente laterale olandese recentemente operato alla caviglia sinistra, ha costretto l’ Inter a intervenire d’urgenza sul mercato. Con uno stop previsto di diversi mesi, i nerazzurri hanno individuato in Brooke Norton-Cuffy il profilo ideale per rinforzare la corsia destra già a gennaio. Secondo quanto riportato da SportMediaset, l’esterno inglese del Genoa, talentuoso classe 2004 nel giro della nazionale Under 21, è molto apprezzato dalla dirigenza della Beneamata. 🔗 Leggi su Internews24.com

