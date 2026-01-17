Udinese-Inter, in programma con l’arbitro Di Bello, rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre. L’unico precedente stagionale tra queste formazioni si è concluso con un 4-0 a favore dell’Inter contro il Como. Di seguito, vengono analizzati tutti i numeri relativi alla direzione gara dell’arbitro, con particolare attenzione ai nerazzurri. Un quadro dettagliato per comprendere meglio le statistiche e le dinamiche di questa sfida.

di Paolo Moramarco Udinese Inter, arbitra Di Bello: un solo precedente stagione con i nerazzurri nel 4-0 contro il Como. I numeri con il direttore di gara. Sarà Marco Di Bello, arbitro brindisino, a dirigere Udinese Inter, sfida in programma domani pomeriggio valida per la 21a giornata di Serie A. Per il direttore di gara pugliese si tratta della seconda direzione stagionale di una partita dei nerazzurri, dopo il successo per 4-0 contro il Como disputato a San Siro lo scorso 6 dicembre. La designazione assume un certo rilievo se si guarda ai precedenti complessivi tra Di Bello e l’ Inter. Quella di domani sarà infatti la 17ª gara dei nerazzurri arbitrata da Di Bello, un campione ormai significativo per tracciare un bilancio affidabile. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Udinese Inter, arbitra Di Bello: l’ultimo precedente il 4-0 al Como, unico stagionale. Tutti i numeri dei nerazzurri con la sua direzione gara

