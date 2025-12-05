Coppa Italia Inter multata dal Giudice Sportivo Ecco a quanto ammonta la sanzione

Inter News 24 Coppa Italia, la società nerazzurra è stata multata dal Giudice Sportivo dopo la partita vinta contro il Venezia. Ecco a quanto ammonta la sanzione. Dopo il turno di Coppa Italia, che ha visto diverse squadre scendere in campo per gli ottavi di finale della competizione, sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo. Due i club sanzionati con ammende economiche: il Milan e l’ Inter. LEGGI ANCHE: Sarri esulta dopo la Coppa Italia: «Felice per la vittoria. Abbiamo perso solo con l’Inter.» Un’ammenda di 8.000 euro è stata comminata al Milan. La sanzione è stata inflitta “a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio del primo tempo di circa due minuti e l’inizio del secondo tempo di circa due minuti; recidiva”. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Coppa Italia, Inter multata dal Giudice Sportivo. Ecco a quanto ammonta la sanzione

