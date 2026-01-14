Kaio Jorge pronta un’offerta da 40 milioni per l’ex Juventus Ecco quanto incasserebbe il club bianconero

Kaio Jorge, ex attaccante della Juventus, è al centro di un’offerta di 40 milioni di euro da parte di un altro club. La proposta, se accettata, porterebbe un importante ricavo nelle casse del Cruzeiro, club proprietario del cartellino. Questa operazione potrebbe influenzare significativamente le strategie di mercato della Juventus e le dinamiche del calciomercato brasiliano.

in caso di cessione dal Cruzeiro. L'esplosione di Kaio Jorge in Brasile potrebbe regalare alla Juventus un "tesoretto" inaspettato quanto prezioso. Dopo una stagione da protagonista assoluto con la maglia del Cruzeiro, culminata con il titolo di capocannoniere del Brasileirão 2025 (26 gol totali), l'attaccante classe 2002 è finito nel mirino del Flamengo. I campioni in carica del Brasile sono pronti a follie pur di strappare il giocatore alla concorrenza internazionale, mettendo sul piatto un'offerta che sfiora i 40 milioni di euro.

