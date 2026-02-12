Infortunio Pedro lo spagnolo tranquillizza tutti sui social | Non sembra grave spero di… – FOTO

In casa Lazio si respira un’aria meno pesante dopo che Pedro ha rassicurato i tifosi sui social. L’attaccante spagnolo ha scritto di non sentirsi grave e spera di tornare presto in campo. I fan si sono subito allentati, anche se l’infortunio di Pedro aveva generato qualche preoccupazione in settimana.

Como, Ludi svela: «Nico Paz è super coinvolto. Tutti sanno che il suo futuro non dipende da noi. Su Vergara.» Duran offerto a 22 club a gennaio! Perché sono arrivati tantissimi ‘no’, retroscena su cosa ha frenato il trasferimento del colombiano Infortunio Pedro, lo spagnolo tranquillizza tutti sui social: «Non sembra grave, spero di.» – FOTO Filippo Galli racconta: «Vi racconto il mio Pisa Milan. Sacchi uno stakanovista che amava il gioco» Ferguson Roma, arriva l’attacco al tecnico Gasperini! Ecco cosa sta succedendo, le ultimissime De Zerbi torna subito in panchina dopo la separazione con il Marsiglia? Clamoroso scenario, le ultime Ferguson Roma, arriva l’attacco al tecnico Gasperini! Ecco cosa sta succedendo, le ultimissime Calciomercato, che colpo per il Feyenoord! Ufficiale l’arrivo di Raheem Sterling. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunio Pedro, lo spagnolo tranquillizza tutti sui social: «Non sembra grave, spero di…» – FOTO Approfondimenti su Pedro Lazio Pedro rassicura sui social dopo l'infortunio: «Non sembra grave, spero di...» Pedro Felipe saluta la Juve: il messaggio del difensore sui social rivolto ai bianconeri – FOTO Pedro Felipe lascia la Juventus. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Pedro Lazio Argomenti discussi: Pedro, infortunio alla caviglia contro il Bologna: cambio immediato per Sarri; Lazio, infortunio per Pedro: in ospedale per controlli; Come sta Pedro: gli aggiornamenti sull’infortunio durante Bologna-Lazio; BREAKING – Lazio, infortunio e cambio obbligato per Pedro: cos’è successo! Subito esami in ospedale. Infortunio Pedro, Cardone fornisce aggiornamenti sulle condizioni fisiche dello spagnolo dopo il risentimento evidenziato contro il BolognaInfortunio Pedro, Cardone fornisce aggiornamenti sulle condizioni fisiche dello spagnolo dopo il risentimento evidenziato contro il Bologna L’infortunio di Pedro, rimediato durante la partita contro i ... lazionews24.com Pedro, infortunio per l'attaccante della Lazio a Bologna: le newsLazio in ansia per Pedro, uscito in barella nel finale di primo tempo del quarto di finale di Coppa Italia contro il Bologna: lo spagnolo, che ha messo male la caviglia destra ed è uscito molto dolora ... sport.sky.it Lazio, Pedro rassicura dopo l'infortunio: "Fortunatamente non sembra grave" #SkySport #Lazio #Pedro #SerieA x.com A rovinare parzialmente la serata del Dall’Ara è stato l’infortunio di Pedro. A pochi secondi dalla fine del primo tempo la caviglia destra si è piegata in modo innaturale dopo un contrasto con Odgaard. Lo spagnolo, sottolinea non riusciva a poggiare il piede a t - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.