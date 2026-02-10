Inter erede Dumfries dalla Germania | mirino su Svensson del Dortmund

L’Inter si muove per il futuro e punta a rafforzare la corsia laterale. Anche se Dumfries ha detto di essere pronto a tornare, il club non si fida e cerca alternative. In Germania circolano già nomi come Svensson del Dortmund, che potrebbe essere il prossimo acquisto per la fascia destra. La società nerazzurra vuole essere sicura di avere una soluzione pronta nel caso in cui l’olandese dovesse lasciare il club.

L’ Inter guarda al futuro e, in particolare, alla corsia laterale. Nonostante le rassicurazioni di Denzel Dumfries sul suo rientro, le voci di mercato attorno all’olandese non si placano, spingendo la dirigenza nerazzurra a tutelarsi. Secondo quanto riportato dalla Bild, Marotta e Ausilio avrebbero individuato in Daniel Svensson il profilo ideale per l’eventuale successione. Il ventitreenne svedese, attualmente in forza al Borussia Dortmund, è legato ai gialloneri da un contratto lungo (fino al 2029 ), ma le sue caratteristiche tecniche hanno stregato gli osservatori interisti. Mancino naturale ma estremamente duttile, capace di agire con efficacia anche sulla fascia destra, Svensson viene considerato la “prima scelta” per duttilità e margini di crescita. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

