Questo video dei bambini allagati sotto le tende a Gaza è stato generato con l’Intelligenza Artificiale

Un’immagine toccante e potente, creata dall’intelligenza artificiale, mostra bambini sotto tende improvvisate a Gaza, immersi nell’acqua mentre la pioggia continua incessante. Questa rappresentazione stimola riflessioni sulla difficile realtà di chi vive in condizioni precarie e sulla potenza delle immagini generate digitalmente nel sensibilizzare e informare.

Circolando numerosi video che mostrano bambini apparentemente palestinesi, riparati sotto tende di fortuna, con l’acqua che arriva fino al collo mentre continua a piovere. I filmati vengono condivisi come prova delle drammatiche condizioni degli sfollati a Gaza, colpiti dalle piogge invernali. Condizioni che vengono già denunciate dai diretti protagonisti e dagli attivisti sul posto, ma il momento drammatico viene messo in discussione a causa di video generati con l’AI. Per chi ha fretta. I video provengono da un account TikTok che pubblica contenuti generati con l’intelligenza artificiale.. Le stesse basi audio e schemi visivi si ripetono in più video. 🔗 Leggi su Open.online

