Meta espande l’accesso a instagram sul grande schermo introducendo una versione dedicata dell’app per google tv. L’iniziativa segue il lancio iniziale su fire tv e punta a rendere i reels fruibili su schermi di maggiori dimensioni, offrendo un’esperienza sociale più coinvolgente rispetto al consumo su dispositivi mobili. L’obiettivo è ampliare la visualizzazione dei contenuti, favorendo l’interazione anche su televisori di casa e dispositivi smart. La presenza su google tv rappresenta una tappa significativa per la diffusione di contenuti video brevi su schermo grande, in linea con le tendenze del mercato. La versione per google tv è disponibile negli stati uniti due mesi dopo l’esordio su fire tv, offrendo agli utenti la possibilità di guardare i propri reels preferiti sul televisore. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Instagram reels ora disponibili su google tv

Instagram reels ridisegno incentrato sui reels potrebbe offrire un feed personalizzabilel’evoluzione dell’interfaccia di instagram sembra orientarsi verso una forte focalizzazione sui reel, con una possibile riprogettazione che mette...

Instagram porta i Reels in TvInstagram ha iniziato a sperimentare una versione dell’app pensata specificamente per i televisori, segnando un passo concreto verso l’integrazione...

I Ate Steak at Olive Garden & Almost Died

Temi più discussi: Threads permette di condividere i post direttamente nelle Instagram Stories; Instagram lancia l'app per Google TV: Reels sul grande schermo di casa; Instagram punta tutto sui Reels con un redesign radicale e introduce la scheda personalizzabile 'Your feeds'; L’app TV di Instagram viene lanciata sui dispositivi Google TV.

Instagram conquista il grande schermo: i Reels in arrivo su Google TVInstagram arriva su Google TV con un’app dedicata ai Reels: come funziona, cosa permette di fare e perché è disponibile solo negli USA. smartworld.it

Instagram lancia l'app per Google TV: Reels sul grande schermo di casaInstagram continua a spingere la sua strategia oltre lo smartphone. E come annunciato dal CEO Adam Mosseri tramite un post sul proprio account Threads, lancia l' app per dispositivi Google TV negli ... hdblog.it

Instagram lancia l'app per Google TV: Reels sul grande schermo di casa x.com

Instagram vuole cambiare l'interfacia con l'apertura diretta sui Reels e una nuova scheda "Your feeds" pe personalizzare il feed e filtrare i video. - facebook.com facebook