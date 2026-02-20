Instagram reels ridisegno incentrato sui reels potrebbe offrire un feed personalizzabile

Instagram sta sperimentando un nuovo design incentrato sui reels, con l’obiettivo di mettere i video al centro dell’attenzione. La piattaforma potrebbe introdurre un feed più personalizzabile, permettendo agli utenti di scegliere cosa visualizzare di più. Questa modifica punta a migliorare l’esperienza di visione e a rendere più facile scoprire contenuti di interesse. La riprogettazione è ancora in fase di test e potrebbe essere rilasciata presto.

l'evoluzione dell'interfaccia di instagram sembra orientarsi verso una forte focalizzazione sui reel, con una possibile riprogettazione che mette l'esperienza video al centro dell'apertura. il presente testo sintetizza le informazioni emerse su una versione in test, descrivendo cosa potrebbe cambiare nella home e nella gestione del , mantenendo l'accuratezza rispetto alla fonte. reels-first: instagram testa una nuova interfaccia. in una fase di test avviata da meta, instagram potrebbe aprire direttamente sulle reel, spostando l'attenzione dai contenuti tradizionali a un flusso continuo di video.