benvenuti a una nuova edizione di #InsideUsa, la vostra guida settimanale per esplorare i retroscena politici e culturali che stanno plasmando il presente e il futuro degli Stati Uniti. Io sono Roberto Vivaldelli e, come ogni giovedì, vi porto direttamente nel cuore delle dinamiche della superpotenza americana. Pronti? Partiamo! Questa settimana su InsideUsa (in esclusiva per gli abbonati) vi raccontiamo come, negli Stati Uniti, stiano tornando con forza le proteste contro la detenzione familiare da parte dell’Ice (Immigration and Customs Enforcement), l’agenzia federale per l’immigrazione e le dogane, nel contesto della stretta migratoria promossa dall’amministrazione Trump nel suo secondo mandato. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - InsideUsa – Tornano le proteste contro l’Ice

Minneapolis, proteste a New York contro l'Ice: le immagini del droneA New York, decine di manifestanti sono scesi in strada per protestare contro le azioni dell’ICE, dopo l’uccisione a Minneapolis di Renee Nicole...

Usa, agente federale uccide un uomo a Minneapolis: le proteste contro l'IceA Minneapolis agenti federali dell’immigrazione hanno sparato a un uomo di 37 anni che è morto.

Anti-ICE protests erupt across US