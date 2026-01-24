Usa agente federale uccide un uomo a Minneapolis | le proteste contro l' Ice

A Minneapolis, agenti federali dell’immigrazione hanno sparato e ucciso un uomo di 37 anni, come riportato dall’Associated Press, che ha consultato un documento ospedaliero. La notizia ha suscitato proteste contro l’Internal Revenue Service (ICE) e le autorità federali. L’incidente solleva questioni sulla gestione delle operazioni di sicurezza e sui diritti delle persone coinvolte.

A Minneapolis agenti federali dell’immigrazione hanno sparato a un uomo di 37 anni che è morto. Ne ha dato notizia Associated Press che cita un documento ospedaliero a cui ha avuto accesso. La sparatoria è avvenuta nel contesto della stretta sull’immigrazione imposta dall’amministrazione Trump. Dopo la sparatoria una folla inferocita si è radunata e ha urlato parolacce agli agenti federali, definendoli “codardi” e intimando loro di tornare a casa. Un agente ha risposto beffardamente mentre si allontanava, dicendo loro: “Boo hoo”. Altri agenti hanno spinto dentro un’auto un manifestante che urlava. 🔗 Leggi su Lapresse.it

