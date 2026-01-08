Minneapolis proteste a New York contro l' Ice | le immagini del drone

A New York, si sono svolte manifestazioni contro le attività dell’ICE, in seguito alla morte di Renee Nicole Macklin Good, avvenuta a Minneapolis. Decine di persone hanno partecipato alle proteste, esprimendo il proprio dissenso attraverso strade e piazze della città. Le immagini riprese da drone documentano il movimento e la partecipazione della comunità, offrendo uno sguardo diretto sulla situazione.

A New York, decine di manifestanti sono scesi in strada per protestare contro le azioni dell’ ICE, dopo l’uccisione a Minneapolis di Renee Nicole Macklin Good, 37 anni. I passanti hanno filmato l’uccisione di Macklin Good in un quartiere residenziale a sud del centro città e centinaia di persone si sono presentate mercoledì sera a una veglia per piangerla e sollecitare il pubblico a opporsi alla repressione dell’immigrazione. Alcuni hanno poi intonato slogan mentre marciavano per la città, ma non si sono verificati episodi di violenza. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Minneapolis, proteste a New York contro l'Ice: le immagini del drone Leggi anche: Proteste negli Usa per l’uccisione di una donna 37enne a Minneapolis da parte degli agenti dell’Ice: in piazza anche a New York e in altre città Leggi anche: Donna uccisa a Minneapolis, i dem chiedono un'inchiesta. Proteste contro l'agente dell'Ice che ha sparato e ucciso La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Donna uccisa da agente Ice a Minneapolis, proteste a New York. Mamdani: “Disumani”; Proteste negli Usa dopo l'uccisione di una donna da parte dell'Ice a Minneapolis; Americana di 37 anni uccisa dagli agenti federali, rivolta a Minneapolis. Proteste anche a New York; Agente Ice uccide donna a Minneapolis, proteste in diverse città. Minneapolis, proteste a New York contro l'Ice: le immagini del drone - (LaPresse) A New York, decine di manifestanti sono scesi in strada per protestare contro le azioni dell'ICE, dopo l'uccisione a Minneapolis di ... stream24.ilsole24ore.com

Donna uccisa da agente Ice a Minneapolis, proteste a New York. Mamdani: “Disumani” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Donna uccisa da agente Ice a Minneapolis, proteste a New York. tg24.sky.it

Dopo la sparatoria a Minneapolis si allargano le proteste, folla a New York - I religiosi luterani che aprirono la chiesa dopo la morte di di George Flooyd: "La città è sotto assedio" (ANSA) ... ansa.it

#StatiUniti Tensione a #Minneapolis tra manifestanti e forze dell’ordine, durante le proteste dopo l’uccisione di Renee Nicole Good, 37 anni, madre di 3 figli, in un blitz anti-migranti dell'"Ice", la polizia federale anti-immigrazione. x.com

Radio1 Rai. . #StatiUniti Tensione a #Minneapolis tra manifestanti e forze dell’ordine, durante le proteste dopo l’uccisione di Renee Nicole Good, 37 anni, madre di 3 figli, in un blitz anti-migranti dell'"Ice", la polizia federale anti-immigrazione. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.