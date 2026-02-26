Inps Messina Nino Marino presidente del comitato provinciale | Un istituto sempre più parte delle persone specie le più fragili

Nino Marino, segretario generale della Uila Catania-Messina e Sicilia, storico esponente del movimento sindacale nella nostra Isola, è il nuovo presidente del Comitato provinciale Inps di Messina. È stato eletto dai componenti del rinnovato Comitato che si è insediato in data odierna. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche: Fava (Inps): "Vogliamo un Istituto sempre più trasparente ed efficace"

Uila Catania-Messina, Nino Marino segretario“In questi anni abbiamo sfidato il caporalato e dato voce, dignità, alle operaie e agli operai agricoli vittime di sfruttamento.

Inps Messina, Nino Marino eletto presidente del Comitato provincialeNino Marino, segretario generale della Uila Catania-Messina e Sicilia, storico esponente del movimento sindacale nella nostra Isola, è il nuovo presidente del Comitato provinciale Inps di Messina. È s ... blogsicilia.it

Inps affitta immobile a tribunale Messina(ANSA) - ROMA, 17 FEB - L'Inps nell'ambito del piano operativo di razionalizzazione del proprio patrimonio immobiliare, prosegue lungo il percorso di valorizzazione delle proprie strutture dislocate ... ansa.it