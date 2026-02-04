Fava Inps | Vogliamo un Istituto sempre più trasparente ed efficace

L’Inps continua il suo percorso di rinnovamento. Il presidente Fava afferma che l’istituto rappresenta tutto il sistema di welfare italiano e che la sua trasformazione sta proseguendo con entusiasmo. L’obiettivo è rendere l’Inps più trasparente ed efficace, in modo da rispondere meglio alle esigenze di cittadini e lavoratori.

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Inps è tutto il welfare in Italia. La sua trasformazione sta andando avanti e per questo sono molto felice. Tutti i nostri dipendenti ci stanno credendo fortemente. Vogliamo restituire al Governo, allo Stato, un istituto che sia sempre più trasparente, efficace, dinamico e fruibile, cioè sempre più al servizio dei nostri cittadini”. Lo ha detto il presidente dell'Inps, Gabriele Fava, durante la Conferenza nazionale della Dirigenza Inps intitolata "La forza dei valori" che è iniziata oggi a Roma. Punti chiave, spiega Fava sono: “Responsabilità, senso del dovere, senso del sacrificio e soprattutto il benessere dei cittadini. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Secondo Fava dell’Inps, investire in formazione e riqualificazione professionale rappresenta una priorità per migliorare l’occupabilità.

