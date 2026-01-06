Contributi Inps per colf e badanti | addio ai bollettini cartacei si pagherà solo online

A partire da quest'anno, i contributi Inps per colf e badanti si pagheranno esclusivamente online, eliminando la necessità di bollettini cartacei. Questa modifica rappresenta un'importante innovazione nel sistema di versamento, semplificando le procedure e favorendo la digitalizzazione dei servizi pubblici. La nuova modalità di pagamento mira a rendere più efficiente e sicuro il processo di gestione contributiva per lavoratori domestici e datori di lavoro.

Con l'inizio del nuovo anno il sistema di versamento dei contributi Inps per colf e badanti entra in una nuova fase, segnando un ulteriore passo avanti nel processo di digitalizzazione dei servizi pubblici. L'ente previdenziale ha annunciato un cambiamento rilevante, che riguarda milioni di datori di lavoro domestico: stop definitivo ai bollettini cartacei, sostituiti dai pagamenti digitali tramite PagoPa, Portale dei Pagamenti Inps, App Inps Mobile e App Io. Cosa cambia. A partire dal mese in corso l'Istituto non invierà più la tradizionale comunicazione annuale cartacea con le istruzioni per il versamento contributivo e i modelli PagoPa ai datori di lavoro domestico con meno di 76 anni, che in passato avevano richiesto questo servizio.

