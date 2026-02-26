Il centrocampista del Barcellona dovrà affrontare un periodo di recupero a causa di un problema muscolare che lo tiene fuori dagli impegni della squadra. La sua assenza si fa sentire, soprattutto in vista delle prossime partite importanti. La squadra dovrà trovare soluzioni alternative per compensare la mancanza del giocatore durante questa fase.

Julian Alvarez verso l’addio all’Atletico Madrid? I numeri del momento di crisi, mentre impazzano le voci sulla prossima estate Ausilio blinda Chivu e annuncia: «Avanti con lui, è stato la nostra prima scelta! Ecco la verità su Fabregas». Poi svela il retroscena su Lautaro Onana, rebus futuro: l’ex Inter ha le idee chiare ma.C’è un ostacolo sul suo sogno in vista della prossima estate! Samuele Inacio, scoppia il caso tra Atalanta e Borussia Dortmund! Denuncia alla FIFA per ‘tampering’, ecco cosa è accaduto Calciomercato Inter, Oaktree prepara il colpo ad effetto da 50 milioni di euro: ma c’è bisogno del ‘sacrificio’ di un big! In tre... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infortunio De Jong, problema muscolare e stop lungo: che tegola per il Barcellona! Salta anche il big match con l’Atletico Madrid

Leggi anche: Barcellona, che tegola per Flick! Rashford salta il big match con l’Atletico Madrid: le condizioni dell’attaccante

Infortunio Adams, che tegola per il Torino: c’è lesione! Salta due big matchPio Esposito Inter, la Premier stregata dall’attaccante: Marotta ha un piano per blindarlo! Calciomercato Napoli, addio all’instant team: la...

Argomenti discussi: Infortunio Lautaro Martinez, l’esito degli esami/ Quando rientra il capitano nerazzurro (20 febbraio 2026).

Tegola Barcellona, si ferma De Jong in allenamento: sarà fuori più di un meseNel momento nevralgico della stagione, il Barcellona perde Frenkie De Jong: ha accusato un dolore alla coscia durante l'allenamento odierno ... msn.com

De Jong e Bellingham due testimonial dell’usura dei calciatori che ormai colpisce anche i giovaniGli infortuni nel calcio ormai non sono più solo una questione d'età, con l'ampliamento delle partite di Champions e le soste Nazionali. ilnapolista.it