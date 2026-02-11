Barcellona che tegola per Flick! Rashford salta il big match con l’Atletico Madrid | le condizioni dell’attaccante

Il Barcellona perde un pezzo importante in vista del big match contro l’Atletico Madrid. Rashford, l’attaccante inglese, non sarà in campo a causa di un infortunio. Le sue condizioni sono ancora da valutare, ma la squadra si prepara a giocare senza di lui. Per ora, non ci sono certezze sul ritorno in campo e i tifosi sono preoccupati per l’assenza del loro bomber.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.