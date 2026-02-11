Barcellona che tegola per Flick! Rashford salta il big match con l’Atletico Madrid | le condizioni dell’attaccante

Da calcionews24.com 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Barcellona perde un pezzo importante in vista del big match contro l’Atletico Madrid. Rashford, l’attaccante inglese, non sarà in campo a causa di un infortunio. Le sue condizioni sono ancora da valutare, ma la squadra si prepara a giocare senza di lui. Per ora, non ci sono certezze sul ritorno in campo e i tifosi sono preoccupati per l’assenza del loro bomber.

Calciomercato Inter: Calhanoglu tra rientro e futuro. Rebus attorno al centrocampista turco, ecco cosa potrebbe succedere Mercato Milan, retroscena Mateta: Tare decisivo nello stop all’affare! Ecco cosa è successo Holm carico per il suo primo derby d’Italia: «Con l’Inter una grande opportunità, Yilidiz è impressionante! Spalletti mi ha detto una cosa» Calciomercato Inter: Calhanoglu tra rientro e futuro. Rebus attorno al centrocampista turco, ecco cosa potrebbe succedere Kaladze dice tutto: «Quando arrivai io, la Serie A era il miglior campionato d’Europa. Maldini, Inzaghi e altri.» Manchester City, Guardiola non ha dubbi sul suo big: «La prossima stagione sarà al top». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

barcellona che tegola per flick rashford salta il big match con l8217atletico madrid le condizioni dell8217attaccante

© Calcionews24.com - Barcellona, che tegola per Flick! Rashford salta il big match con l’Atletico Madrid: le condizioni dell’attaccante

Approfondimenti su Barcellona Atletico Madrid

Barcellona – Atletico Madrid in tv e in streaming: dove vedere il big match della Liga

Risultati Liga, il Barcellona porta a casa il big match contro l’Atletico al Camp Nou: rimontato lo svantaggio iniziale di Baena e vetta a +4, ma Flick perde due pedine importantissime!

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Barcellona Atletico Madrid

Argomenti discussi: Svelata la priorità del Barcellona per il calciomercato estivo: non è l'attaccante; Andrà al Barcellona: il preparatore atletico della Serbia spoilera il futuro di Vlahovic e anticipa l'addio alla Juve; FLASH| Tegola Roma, infortunio per Robinio Vaz: i tempi di recupero; Tegola Everton: infortunio Grealish, out fino a fine stagione.

Barcellona, che tegola l'infortunio di Pedri: tutte le opzioni a disposizione di Flick per sostituirloL'infermeria e le squalifiche continuano a tormentare Hansi Flick in casa Barcellona. Per la prossima sfida di Liga contro l'Elche, l'allenatore tedesco è costretto a rivedere profondamente il suo ... tuttomercatoweb.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.