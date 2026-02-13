Paulo Dybala e Matías Soulé si preparano con entusiasmo alla prossima sfida contro il Napoli, confermando il loro buon stato di forma durante l’allenamento a Trigoria. La Roma ha mostrato segnali positivi dal reparto offensivo, con i due talenti argentini che hanno completato l’intera sessione di lavoro con il gruppo, rafforzando le proprie possibilità di scendere in campo dal primo minuto al Maradona. La squadra di Gasperini punta a sfruttare al massimo questa fase di forma per affrontare una delle sfide più complicate della stagione.

Continua il momento positivo per il reparto offensivo della Roma in vista della trasferta di Napoli. Nella seduta mattutina a Trigoria, Gian Piero Gasperini ha ricevuto ulteriori conferme da Paulo Dybala e Matías Soulé: entrambi i talenti argentini hanno svolto l’intero allenamento con il gruppo, consolidando la loro candidatura per una maglia da titolare al Maradona. Se per Dybala si tratta di una conferma dopo i segnali positivi dei giorni scorsi, il rientro a pieno regime di Soulé rappresenta la vera novità di giornata, offrendo al tecnico una variante tattica fondamentale per sopperire alle pesanti assenze nel settore avanzato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Dybala e Soulé scaldano i motori: test ok per il Napoli

Approfondimenti su roma dybala

Questa mattina a Trigoria, Paulo Dybala e Robinio Vaz si sono sottoposti alla seconda sessione di allenamento consecutiva senza problemi.

La Roma si prepara a sfidare il Napoli con Dybala in campo, pronto a dare il suo contributo.

Ultime notizie su roma dybala

Argomenti discussi: Dybala e Soulé per accendere Malen: Gasp prepara la formula Champions; FLASH – Roma, Dybala è tornato in gruppo! Hermoso, Ferguson, Soulé e novità Vaz; Dybala e Soulé per accendere Malen. E la Roma manda un 'messaggio' a Paulo sul rinnovo; Il mercato rivoluziona l'attacco della Roma: chi sono i nuovi titolari di Gasperini?.

Soulé: Quando ero alla Juve volevo venire alla Roma. Dybala? È incredibileNel corso della sua lunga intervista concessa al podcast della Roma, Matias Soule ha raccontato ciò che pensa della Capitale: È molto. tuttomercatoweb.com

Matias Soulé ha parlato del suo addio alla Juventus con conseguente approdo alla Roma, e di cosa si prova a giocare con Paulo DybalaMatias Soulé ha parlato del suo addio alla Juventus con conseguente approdo alla Roma, e di cosa si prova a giocare con Paulo Dybala Matias Soulé ha parlato al podcast della Roma. Di seguito le dichia ... juventusnews24.com

Roma verso Napoli: Dybala c’è, Gasperini ritrova pezzi VoceGiallorossa fa il punto sulle condizioni della Roma in vista della sfida di domenica sera al Maradona contro il Napoli. E per Gian Piero Gasperini arrivano segnali incoraggianti. Dopo il rientro in grup - facebook.com facebook

#Roma, buone notizie per Gasperini: Dybala in gruppo, migliora anche Robinio Vaz x.com